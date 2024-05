Reservering mogelijke drinkwaterbronnen in de provincie Groningen: NRD ter inzage

Eind 2022 wees de provincie op basis van uitgebreid vooronderzoek vier gebieden aan die geschikt lijken als ASV:

Leek-Roden

Zuidoost-Groningen

Bellingwolde

Veendam

In een zogeheten Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) beschrijft de provincie onder andere hoe zij de mogelijke effecten van ASV’s op het milieu verder gaat onderzoeken in het plan-mer. De NRD ligt van 12 juni tot en met 23 juli 2024 ter inzage.

NRD ter inzage

NRD inzien

U vindt de NRD vanaf 12 juni op deze website en op www.officielebekendmakingen.nl. U kunt de NRD ook tijdens kantoortijden inzien op het provinciehuis in Groningen (Sint Jansstraat 4, 9712 JN Groningen). U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Zienswijze indienen

Tot en met 23 juli 2024 kan iedereen reageren op de NRD, dat heet formeel een zienswijze indienen. Dit kan per brief bij de provincie Groningen (postbus 610, 9700 AP Groningen) of per e-mail. Vermeld in uw brief of e- mail uw naam, adres en woonplaats en zet bovenaan uw brief of e-mail bij onderwerp: ‘zienswijze NRD ASV’s’.

Procedure

Nadat de provincie de binnengekomen zienswijzen heeft verwerkt, stelt zij de NRD vast. Daarna stelt de provincie het plan-mer op. Hiermee kan zij uiteindelijk één of meerdere gebieden aanwijzen als ASV. Dit plan is naar verwachting begin 2025 klaar.

Inloopbijeenkomsten in juni

We vinden het belangrijk om inwoners mee te laten denken over de plannen. Daarom organiseren de provincie Groningen en Waterbedrijf Groningen inloopbijeenkomsten op locaties in de verschillende zoekgebieden:

Donderdag 13 juni: Dorpshuis Meeden, Hereweg 203, Meeden

Dinsdag 18 juni: The Health hub, 1e Energieweg 13, Roden

Woensdag 19 juni: De Postwagen, Hoofdstraat 53, Tolbert

Donderdag 20 juni: Partycentrum De Meet, Dorpsplein 6, Bellingwolde

Tijdens de bijeenkomsten kunt u de NRD inzien en vragen stellen aan medewerkers van de betrokken partijen. Tussen 19.00 uur en 20.30 uur kunt u binnenlopen. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Wilt u meer weten over de zoektocht naar mogelijke drinkwatergebieden voor de toekomst? Kijk dan op beschikbaarheid zoetwater.

