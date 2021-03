Rietproef bij het Lauwersmeer tijdelijk onderbroken

LAUWERSMEER – De rietproef bij het Lauwersmeer is vanaf zaterdag 6 maart tijdelijk onderbroken. Aanleiding daarvoor zijn de verwachtingen voor spuimogelijkheden en de weersverwachting.

Een periode van doodtij valt samen met voorspelde hardere wind uit het noordwesten. Daardoor kunnen de spuisluizen op Lauwersoog enkele dagen geen tot weinig water lozen. Dat is reden om de waterstand in het Lauwersmeer tijdelijk weer 40 centimeter te verlagen naar het normale peil van 0,93 m onder NAP. De tijdelijke onderbreking is in overeenstemming met het beheerprotocol voor de rietproef. Bij gunstige verwachtingen kan het peil na enkele dagen weer naar 0,52 m onder NAP.

Foto: Provincie Groningen