Rijk stelt 70 miljoen beschikbaar voor vervanging bruggen

PROVINCIE – Het Rijk stelt ongeveer 70 miljoen euro per provincie beschikbaar voor de vervanging van vier bruggen op de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. Dat heeft demissionair minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat besloten in overleg met de provincies Groningen en Fryslân en de gemeente Groningen. In Groningen gaat het om de Gerrit Krolbrug en de Paddepoelsterbrug.

Budget

Door het aanpakken van de hoofdvaarweg worden belangrijke verbindingen in de regio hersteld. Met de investering van €140 miljoen euro is het budget voor de vervanging van alle acht bruggen over de hoofdvaarweg op. Hierdoor kan de Busbaanbrug pas gerenoveerd zodra er extra budget voor is.

Plannen

De Gerrit Krolbrug en de Paddepoelsterbrug werden allebei aangevaren door een binnenvaartschip. De Gerrit Krolbrug is onlangs verwijderd en wordt vervangen door een hogere, beweegbare brug met een doorvaarhoogte van 4,5 meter. Ook is er afgesproken dat de fiets- en loopbruggen toegankelijker worden. De Paddepoelsterbrug wordt vervangen door een vaste fietsbrug.

Foto: Provincie Groningen