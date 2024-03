Ring Zuid en Julianaplein ruim vijf maanden deels dicht

Vrijdagavond 22 maart start Combinatie Herepoort om 22.00 uur met de grootschalige werkzaamheden onder de noemer Operatie Ring Zuid. In verschillende fases gaan delen van de zuidelijke ringweg en het Julianaplein dicht. Deze afsluitingen zorgen voor ernstige verkeershinder in en rond de stad Groningen. Om ervoor te zorgen dat het autoverkeer niet volledig vast komt te staan moet het aantal auto’s op de wegen in Groningen fors omlaag. Op 2 september kunnen de eerste auto’s over de nieuwe zuidelijke ringweg rijden.

Ring Zuid tussen Vrijheidsplein en Julianaplein dicht

Operatie Ring Zuid start met een weekend waarbij het tijdelijke Julianaplein anders wordt ingericht en begonnen wordt met het aansluiten van het Vrijheidsplein op het Julianaplein. Op zaterdag en zondag zijn er verschillende rijrichtingen afgesloten. Op maandag 25 maart begint de tweede fase die bijna vijf weken duurt. Het autoverkeer rijdt dan via een tijdelijke verbinding van Hoogezand naar Assen en andersom. Ring Zuid is helemaal dicht tussen het Vrijheidsplein en het Julianaplein. Combinatie Herepoort werkt dan onder andere aan de belangrijke bocht van Ring West naar het Julianaplein, over de nieuwe Julianabrug die nog afgebouwd moet worden, en aan de verbindingsboog voor verkeer van Drachten (A7) naar Assen (A28).

Ring Zuid tussen Julianaplein en Europaplein dicht

In de meivakantie (derde fase) wordt gewerkt aan de verbindingsboog van Assen naar Drachten, zodat het verkeer vanaf de vierde fase (start maandag 6 mei) tussen Drachten en Assen al door de eerste tunnel van het Julianaplein kan rijden. In deze vierde fase wordt dan bijna vier maanden lang aan de oostkant van het Julianaplein gewerkt: de verdiepte ligging wordt aangesloten op het Julianaplein en het Europaplein. Daarnaast worden delen van de tijdelijke ringweg afgebroken. In het laatste weekend (30 augustus tot 2 september) wordt alles met elkaar verbonden en zijn Ring Zuid en het Julianaplein helemaal dicht.

Laat de auto staan

Groningen Bereikbaar en Aanpak Ring Zuid roepen automobilisten op om in deze periode de auto zoveel mogelijk te laten staan en waar dat kan thuis te werken, de fiets te pakken of met het openbaar vervoer te reizen. Lukt dat niet, reis dan via een P+R. Reis in ieder geval buiten de spits en volg de aangegeven omleidingsroutes. Deze oproep is nodig omdat er elke dag 80.000 auto’s (20%) minder op de wegen in Groningen moeten rijden. Als het autoverkeer niet afneemt, is de kans groot op een verkeersinfarct, waarbij auto’s in de stad uren muurvast staan. De fiets, bus of trein is in deze periode in situaties dus vaak sneller dan de auto.

Meer informatie staat op Operatie Ring Zuid.

Foto: Provincie Groningen