Robbengatsluis vanaf 11 mei beperkt open voor recreatievaart

LAUWERSOOG – De Robbengatsluis in Lauwersoog gaat vanaf maandag 11 mei onder voorwaarden open voor recreatievaart.

Sinds een aantal weken is de sluis gestremd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Voorwaarden

Wie met zijn schip gebruik wil maken van de Robbengatsluis, moet zich 72 uur van te voren aanmelden via het nummer 050 – 7527010. Aanmelden moet op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur en kan vanaf donderdag 7 mei.

Schepen kunnen alleen op werkdagen de Robbengatsluis passeren, tussen 9.00 en 15.00 uur.

Het maximaal aantal schepen per dag dat de sluis kan passeren is tussen de 30 à 40, op volgorde van aanmelding.

Vanwege de RIVM-richtlijn van anderhalve meter afstand zullen er per keer minder vaartuigen worden gesluisd.

Beroepsvaart houdt te allen tijde voorrang bij het sluizen.

Nadat een schip de sluis is gepasseerd, mag het 24 uur later weer gebruik maken van de sluis. Dit moet wel van te voren zijn gemeld, via 050 – 7527010.

Andere bruggen en sluizen

Ook op andere vaarwegen in beheer van de provincie Groningen is de bediening van bruggen en sluizen beperkt. Aanmelden voor bediening op deze vaarwegen kan op werkdagen tussen 8.00 en 12.00 uur, via 06 – 11741667. Het gaat om de volgde vaarwegen:

Rensel

Winschoterdiep

AG Wildervanckkanaal

Oude Eemskanaal

Aduarderdiep

Noordwillemskanaal

Reitdiep Zuidzijde vanaf Plataanbrug tot en met de Dorkwerdersluis

Reitdiep Noordzijde vanaf de Platvoetbrug tot en met de Reitdiepbrug

Foto: Provincie Groningen