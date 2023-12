Robots en jongeren strijden in Leek

Op zaterdag 9 december vindt de eerste FIRST Tech Challenge (FTC) in Noord-Nederland plaats. Dit is een wedstrijd voor jongeren waarbij ze in teamverband robots ontwerpen. De organisatie hoopt hiermee jongeren te enthousiasmeren voor een baan in de techniek. De twee deelnemende teams uit Groningen ontvingen een provinciale bijdrage (€ 5000,-) voor het ontwerpen, bouwen en programmeren van hun robot. De competitie wordt gehouden op de school de Lindenborg in Leek.

Groningen wordt vertegenwoordigd door twee teams. Het Ubbo Tech Team van scholengemeenschap Ubbo Emmius in Stadskanaal en de Science en Robotics vereniging Pretty Smart Robotics, actief in de regio Grootegast, Zuidhorn en Leek.

De challenge

Voor de FIRST Tech Challenge worden jongeren in de leeftijdscategorie 12 tot 18 jaar uitgedaagd om een robot te ontwerpen, bouwen en programmeren. De robot moet in staat zijn om een vloerspel te spelen waarbij ze strijden tegen de robots van de andere teams. De beste wint. Met de wedstrijd hoopt de organisatie jongeren en hun omgeving te enthousiasmeren voor een baan in de techniek. Niet onbelangrijk, aangezien er in Nederland een chronisch tekort is aan mensen in de technische sector.

Voorheen werden de wedstrijden voornamelijk in de regio Den Haag en Eindhoven gehouden. De Science en Robotics vereniging Pretty Smart Robotics vond dat het tijd werd om een competitie te organiseren in Noord-Nederland. Geen vreemd idee aangezien het noorden twee sterke FTC teams heeft. Pretty Smart Robotics doet al sinds 2019 aan FTC wedstrijden mee. Daarvoor reizen ze de hele wereld over. Zo heeft de vereniging in het voorjaar nog deelgenomen aan het WK in Houston, Amerika. Ook het Ubbo Tech Team was van de partij.

De competitie is vrij toegankelijk voor bezoekers. Zij zijn welkom van 11.00 tot 15.15 uur. Daarnaast is het evenement live te volgen via Twitch op het kanaal FTC Benelux.

Foto: Provincie Groningen