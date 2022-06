Ruim 1.000 deelnemers aan Fietsritje Challenge Groningen

Tussen 11 februari en 9 mei deden ruim duizend Groningers mee aan de Groningse Fietsritje Challenge. De Fietsritje Challenge daagde Groningers uit om vaker de fiets te pakken met als doel de verkeersdrukte tijdens de afsluiting van het Julianaplein te beperken. Door meer te bewegen werkten de deelnemers ook aan hun hersengezondheid. Samen registreerden ze via de Ommetje app van de Hersenstichting meer dan 35.000 fietsritten.

Prijswinnaars

Deelnemers met de meeste fietskilometers of alle behaalde fietsdoelstellingen (de badges ‘Opstapper’, ‘Doorfietser’ en ‘Fietsfanaat’) maakten kans op een prijs. Tijdens de Wereldfietsdag op vrijdag 3 juni werden de prijzen uitgereikt aan de winnaars. De prijzen variëren van een fietstour door Groningen, een gratis fietscheck, een Groningse sweater en speciale Fietsritje-sokken.

Ruim 35.000 fietsritjes

Voor meer dan 1.000 Groningers bleek de fiets dit voorjaar een goede manier van reizen te zijn. Samen registreerden ze meer dan 35.000 fietsritjes. Uit de gegevens blijkt verder dat de gemiddelde fietsrit 6,6 kilometer en 42 minuten duurde. Deelnemers waardeerden de app gemiddeld met een 8.4.

Fietsritje Challenge

In februari daagden de provincie, Groningen Bereikbaar en de Hersenstichting Groningers uit om deel te nemen aan de Fietsritje Challenge. Deze fietsuitdaging was gedurende 14 weken beschikbaar in de wandelapp ‘Ommetje’ van de Hersenstichting. Het doel was om mensen meer te laten fietsen in de periode rondom de afsluiting van het Julianaplein en om Groningers te stimuleren meer te bewegen.

Belang van bewegen

Door het Fietsritje op te nemen in Ommetje benadrukte de Hersenstichting nogmaals het belang van bewegen. Dagelijkse beweging, in welke vorm dan ook, draagt bij aan de fysieke en mentale gezondheid. Bewegen is goed voor de hersenen. Het heeft een positief effect op je geheugen, zorgt ervoor dat je beter slaapt en vermindert stress. Daarnaast verkleint bewegen het risico op hersenaandoeningen zoals dementie, depressie en Parkinson.

Vervolg

Na de afronding van de pilot onderzoeken de provincie, Groningen Bereikbaar en de Hersenstichting of Fietsritje Challenge Groningen een vervolg krijgt.

Foto: Provincie Groningen