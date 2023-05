Ruim 1,2 miljoen voor 3 agrarische bedrijven in aardbevingsgebied

PROVINCIE – Drie agrarische bedrijven in het aardbevingsgebied ontvangen samen ruim 1,2 miljoen euro subsidie vanuit het Agroprogramma. Dat heeft het college van de provincie Groningen besloten. De subsidies zijn bedoeld om de bedrijfsvoering, die vanwege de aardbevingsproblematiek stil is komen te liggen, te kunnen hervatten. In december vorig jaar hebben acht andere agrariërs ook al financiële steun ontvangen vanuit het Agroprogramma.

Het Agroprogramma

De aardbevingsgemeenten, de provincie Groningen, het Rijk en de agrarische sector hebben in februari 2021 het Agroprogramma opgericht om agrariërs in het aardbevingsgebied die kampen met aardbevingsproblematiek te ondersteunen. De agrariërs worden gekoppeld aan een van de consulenten van het Agroprogramma die hen

helpen bij het oplossen van hun vraagstukken. Op dit moment worden bijna 90 agrariërs ondersteund door een consulent.

Foto: Provincie Groningen