Ruim 3 ton voor versterking zorg en voorzieningen

PROVINCIE- De provincie verleent ruim 323.000 euro subsidie aan vier projecten die her en der in Groningen de zorg en voorzieningen versterken. Er gaat geld naar wijkvoorziening Bij Van Houten in de Oosterparkwijk in Groningen, Dorpshuis Jonkersvaart, het UMCG en Coöperatie Zorg en Welzijn UA Winschoten. De bijdragen komen uit de provinciale subsidieregeling ‘Zorg en voorzieningen‘.

De projecten

De vier organisaties krijgen subsidie voor de volgende projecten:

Wijkvoorziening Bij Van Houten, Oosterparkwijk Groningen, voor een haalbaarheidsonderzoek naar een wijkvoorziening met integratie van zorg en andere activiteiten (€ 23.100);

Dorpshuis Jonkersvaart, voor de realisatie van een multifunctioneel dorpshuis voor activiteiten rondom zorg, welzijn en cultuur (€ 150.000);

UMCG, voor de ontwikkeling en invoering van een innovatieve app om geelzucht in een vroeg stadium te voorkomen (€ 75.000);

Coöperatie Zorg en Welzijn UA Winschoten, voor de uitvoering van het innovatieve zorgproject ‘Verbindend, Vernieuwend Oldambt’, dat gericht is op een betere gezondheid, minder kosten en betere werkomstandigheden van professionals (€ 75.000).

Over de subsidieregeling

Met de subsidieregeling ‘Zorg en voorzieningen‘ wil de provincie Groningen de voorzieningen en de zorg versterken, verbeteren en toekomstbestendig maken. Goede ideeën voor het samenvoegen van meerdere functies en voorzieningen in één gebouw, waar de functie ‘zorg’ onderdeel van is, bijvoorbeeld een huisartsenpraktijk of buurtcentrum, komen in aanmerking voor subsidie. Dat geldt ook voor plannen ter verbetering van de zorg.

