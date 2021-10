Ruim twee ton subsidie voor verbetering fiets- en wandelroutes

Het Routebureau Groningen krijgt van de provincie een subsidie van ruim € 200.000 voor het verbeteren en ontwikkelen van fiets- en wandelroutes. Voorbeelden van bestaande routes zijn het wandelknooppuntennetwerk en toeristische themaroutes, zoals de Ploegroutes en de themaroutes Westerkwartier. De subsidie geldt voor twee jaar.

(foto: Routebureau Groningen)

Investeren in vrijetijdseconomie

Het Routebureau is het coördinatiepunt voor toeristische routes in onze provincie en geeft bekendheid aan onze wandel-, fiets- en vaarroutes. In Groningen is veel te zien op het gebied van natuur, geschiedenis en cultuur. Tijdens de coronapandemie is de belangstelling voor wandelen, fietsen en varen enorm toegenomen. Bezoekers van onze provincie zijn vaak aangenaam verrast door de grote diversiteit aan landschap en de bijzondere geschiedenis. Met deze subsidie investeren we in de vrijetijdseconomie. Zo wordt Groningen nog aantrekkelijker voor recreatie en toerisme.



Foto: Provincie Groningen