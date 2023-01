Scholieren maken door spel kennis met provinciale politiek

Een groot geel kleed met daarop de kaart van Groningen. Daaromheen een groep jongeren die bepaalt hoe onze provincie ingericht wordt. Dat is het Provinciespel van ProDemos. Met het spel wil deze organisatie laten zien hoe de provinciale democratie werkt. Op 11 januari was het Dollard College uit Oude Pekela de eerste school die het spel speelde in de Statenzaal van de provincie Groningen. Andere scholen kunnen zich bij ProDemos aanmelden om ook het spel te ervaren.

Zwembad in monument

Twintig leerlingen van het Dollard College namen 11 januari plaats op de stoelen waar normaal de leden van Provinciale Staten zitten. Statenlid Isolde den Haring (PvdA) gaf aan hoe het er in de praktijk aan toegaat in de Statenzaal. Net als in Provinciale Staten vormden de leerlingen fracties en gingen ze met elkaar in debat. De Partij van de Treinen, de Politieke Partij Pekela (met de slogan ‘Er gaat niets boven Pekela’), DS 23 en de Politieke Partij Oude Pekela deden voorstellen voor de verbetering van de provincie. Zo stemden ze voor een extra vliegveld, nieuwe huizen, een zorgplein en een trein naar Oude Pekela. Het voorstel voor een betere busverbinding tussen Oude Pekela en de stad haalde het niet. In een latere ronde moesten de partijen compromissen sluiten. Zo kwam er een meerderheid voor de restauratie van een monument, waar een zwembad in kwam en waarbij stageplekken gecreëerd werden. De boodschap voor de leerling was dat je in de Nederlandse democratie als partij nooit een absolute meerderheid krijgt en je altijd water bij de wijn moet doen. Aan het eind gaven twee leerlingen aan dat ze wel geïnteresseerd waren om de politiek in te gaan.

Aanmelden

Voor de leerlingen was het spel de eerste kennismaking met de provincie Groningen. Scholen die het spel ook willen spelen kunnen zich aanmelden via de website van ProDemos: www.prodemos.nl/provinciespel .

Foto: Provincie Groningen