Schoolbestuurders aan de slag met energiebesparing tijdens symposium Scholen van de Toekomst

Hoe kunnen we schoolgebouwen in de provincie Groningen verduurzamen? Die vraag stond centraal tijdens het symposium Scholen van de Toekomst op donderdag 5 oktober. Diverse schoolbestuurders, directeuren, beheerders van schoolgebouwen, en gemeenteambtenaren lieten zich tijdens deze bijeenkomst informeren over mogelijkheden voor verduurzaming en energiebesparing.





De provincie Groningen wil schoolbestuurders en gemeenten graag ondersteunen bij de verduurzaming van hun schoolgebouwen. Het doel van het symposium was om hen hierin een stap verder te brengen. Tijdens het symposium konden de deelnemers kennis opdoen en onderling ervaringen uitwisselen.

Diverse kennissessies

Na een kort plenair gedeelte vonden een aantal kennissessies plaats. De deelnemers van het symposium konden zich op voorhand voor twee van de sessies aanmelden. Diverse experts hielden presentaties over financieringsmogelijkheden, tools voor energiemonitoring en het plaatsen van zonnepanelen op schooldaken. Ook konden de deelnemers leren over de onderlinge uitwisseling van zelf opgewekte energie.

Ondersteuning bij verduurzaming

De provincie Groningen biedt op verschillende manieren hulp bij verduurzaming. Scholen kunnen vanuit het ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed van de provincie ondersteuning krijgen. Daarnaast is er de subsidieregeling Bos en Hout, voor de vergroening van schoolpleinen. Een aanvraag indienen voor deze subsidie kan nog t/m 31 oktober 2023.

Foto: Provincie Groningen