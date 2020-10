Serie filmpjes over Eems-Dollard

In natuurgebied Eems-Dollard werken overheden, bedrijven en natuurorganisaties samen om de natuur te herstellen. Dat is het programma Eems-Dollard 2050. In de Eems-Dollard komt te veel slib voor. Wat er gebeurt om de natuur in het gebied te verbeteren, is te zien in een serie filmpjes op de sociale media. Elke vrijdag verschijnt een nieuwe filmpje op YouTube, Twitter, Facebook en LinkedIn.

Vijf filmpjes

In elke video bezoekt presentatrice Siets Nobel een project van het programma Eems-Dollard 2050. Bijvoorbeeld Marconi in Delfzijl, het vogelbroedeiland bij de Eemshaven, de Dubbele Dijk in Bierum en Polder Breebaart bij Termunten. Inmiddels zijn al vijf filmpjes verschenen.

Begrijpelijk

De filmpjes worden goed bekeken en zijn bedoeld voor een breed publiek. Ze worden gemaakt door Moomba Media uit Groningen. Met simpele huis-tuin-en-keukenspullen leggen ze ingewikkelde onderwerpen begrijpelijk uit. Een beetje zoals in het tv-programma Klokhuis. De filmpjes zijn te vinden op sociale media, YouTube en de website van Eems-Dollard 2050.

Foto: Provincie Groningen