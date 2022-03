Slimme laadpleinen in Eemsdelta, Het Hogeland en Westerkwartier klaar voor gebruik

Het is voortaan mogelijk om in gemeenten Het Hogeland, Eemsdelta en Westerkwartier elektrische auto’s of deelauto’s op te laden bij vijf ‘slimme’ laadpleinen. Deze zijn te vinden in Uithuizen, Bedum, Loppersum, Middelstum en Zuidhorn.

Slimme laadpleinen

Op slimme laadpleinen laden elektrische auto’s niet alleen de accu op, maar kunnen ze ook elektriciteit teruggeven aan het elektriciteitsnet. Daarmee worden pieken in vraag en aanbod van elektriciteit opgevangen. Zo helpen deze slimme laadpleinen mee om meer ruimte op het elektriciteitsnet te krijgen. Meer ruimte op het net betekent meer ruimte voor duurzame energie.

Deelauto’s

Er staan ook elektrische deelauto’s op de slimme laadpleinen. Hiermee is het mogelijk om in een elektrische auto te rijden zonder er één te kopen. De deelauto’s staan klaar in Bedum en binnenkort ook in Uithuizen en Zuidhorn.

Laadpalen

Wanneer inwoners verder dan 250 meter van een openbaar laadpunt wonen is het mogelijk zelf een laadpaal aan te vragen. De laadpaal komt in de straat of iets verderop te staan. Een laadpaal aanvragen gaat snel en gemakkelijk via www.openbaarladen.nl.

Foto: Provincie Groningen