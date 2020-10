Sociale impact door financiering via MAEX Impuls Groningen

Van 2 november (10.00 uur) tot en met 9 november 2020 (22.00 uur) kan de MAEX Impuls Groningen worden aangevraagd door initiatieven uit deze provincie.

De MAEX Impuls is een fonds voor initiatieven die hun organisatiekracht willen versterken, een onderdeel dat vaak moeilijk te financieren is. Heb jij een bestaand initiatief in de provincie Groningen dat bijdraagt aan Mens & Maatschappij? En kan jouw organisatie wel wat versterking gebruiken? Dan kun je vanaf 2 november de Impuls aanvragen.

Financiering

‘Ik ben erg blij met de MAEX Impuls, het heeft mijn organisatie erg veel gebracht’, aldus Tanja, oprichter van Buurtlicht. Buurtlicht heeft afgelopen mei een donatie via de MAEX Impuls ontvangen om de organisatie te versterken. Het initiatief zorgt voor sociale betrokkenheid in de wijk. Buurtlicht diende een aanvraag in om de organisatie te professionaliseren en een verdienmodel te ontwikkelen.

Het is niet makkelijk financiering te vinden om de organisatie van een initiatief te professionaliseren en vaak kost dit veel tijd. Buurtlicht heeft een aanvraag ingediend bij de MAEX Impuls en binnen 10 dagen was de aanvraag beoordeeld en stond het geld op de rekening.

Laagdrempelig en snel

“De MAEX Impuls heeft ervoor gezorgd dat mijn organisatie is verbeterd. Het geld stond snel op mijn rekening en de trainingen konden direct gevolgd worden. Door deze trainingen is de communicatie verbeterd en is het stappenplan gemaakt om te komen tot een nieuw businessplan, allemaal binnen een paar maanden. De snelheid van het proces heeft mij erg geholpen, daar ben ik heel blij mee”, aldus Tanja.

Is jouw maatschappelijke initiatief ook gebaat bij een Impuls om zo je organisatie te versterken? Op 2 november start de inschrijving voor de MAEX Impuls Groningen voor 2020 i.s.m. VSBfonds.

Over de MAEX Impuls

De MAEX Impuls is een fonds voor initiatieven die hun organisatiekracht willen versterken, een onderdeel dat vaak moeilijk te financieren is.

De MAEX Impuls Groningen kun je online aanvragen via MAEX. Hier lees je ook meer informatie en de voorwaarden. De Impuls wordt online afgehandeld, waardoor deze ook nu gewoon door kan gaan.

Op 26 oktober om 11:00 uur organiseren MAEX en VSBfonds een digitale meeting voor initiatieven uit Groningen. Tijdens deze meeting wordt de aanvraag procedure toegelicht en kun je als initiatief je persoonlijke vragen stellen. Stuur een mail naar info@maex.nl als je mee wilt doen.

Over MAEX

MAEX helpt sociale impact maken, meten en managen. Het platform maakt de waarde en behoefte van maatschappelijke initiatieven inzichtelijk en stimuleert bedrijven, fondsen en overheden om beter samen te werken met deze initiatieven.

Foto: MAEX