SP: “Nu is het genoeg, energie moet weer in publieke handen!”

PROVINCIE – De SP-Statenfractie heeft een agenderingsverzoek ingediend om zo snel mogelijk te starten met een onderzoek naar een provinciaal energiebedrijf. De socialisten willen het publieke belang van goedkope en groene energie niet langer in handen van speculanten en aandeelhouders.

Shell heeft afgelopen jaar bijna 38,5 miljard nettowinst gemaakt, onder andere door de hoge gasprijzen. Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek van TNO dat in Groningen het grootste percentage mensen een slecht geïsoleerde woning hebben, met hoge energiekosten, terwijl zij een laag inkomen hebben. SP-fractievoorzitter Agnes Bakker: “Groningen is de provincie die decennialang Nederland warm heeft gestookt. Nu worden wij letterlijk in de kou gezet. Naast de stress van de ellende door de gevolgen van de gaswinning, hebben vele inwoners in onze provincie ook grote zorgen over de energierekening.”

Volkspetitie nationaliseren energie

Meer dan 110.000 mensen tekenden al de volkspetitie voor het nationaliseren van de Energie en uit onderzoek van Energie Beheer Nederland blijkt dat meer dan de helft van de Nederlanders het een goed idee vindt als energie weer genationaliseerd wordt. Bakker: “Energie is een basisvoorziening. Dat hoort niet op de markt thuis. Met de winsten kunnen we de energierekening verlagen, huizen isoleren van huizen en meer schone energie opwekken.”

Volksprotest Amsterdam

Op zaterdag 11 februari vindt het Volksprotest plaats in Amsterdam. Energiebedrijven worden dan symbolisch van de Beurs gehaald. Vanuit het hele land rijden gratis bussen. Aanmelden kan via: https://kostenomlaag.sp.nl/volksprotest

Foto: SP Groningen