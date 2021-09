Speed pedelec en elektrische bakfiets gratis uit te proberen in Westerkwartier

De fietsactie van Groningen Bereikbaar, waarbij gratis elektrische fietsen beschikbaar worden gesteld om uit te proberen, is verder uitgebreid. Vanaf nu is het ook mogelijk een speed pedelec of elektrische bakfiets te reserveren in de gemeente Westerkwartier. De speed pedelec en elektrische bakfiets zijn gratis een week te proberen en zijn te reserveren bij fietshandelaar Profile Wagenaar in Leek.

Over de fietsactie

De fietsactie van Groningen Bereikbaar is bedoeld mensen het gemak van de e-bike te laten ervaren. Bijvoorbeeld voor de rit naar het werk, maar ook voor mensen die thuiswerken of in hun vrije tijd de fiets willen pakken. De e-bikes zijn al bij een groot aantal fietsenwinkels in de provincie Groningen te reserveren, waaronder in het Westerkwartier. In Aduard bij Hugo de Groot Rijwielhandel, in Zuidhorn bij Herman van der Meulen, in Grootegast en Zevenhuizen bij Douma Ter Veld Tweewielers en in Leek bij BICYCLEstore en Profile Wagenaar staan in totaal al zes e-bikes. In Leek bij Profile Wagenaar komen daar nu dus ook de speed pedelec en elektrische bakfiets bij. Iedereen kan de fietsen een week lang gratis proberen. Reserveren kan via de website van Groningen Bereikbaar.



Foto: Provincie Groningen