Sportverenigingen in Groningen krijgen steun bij energiebesparing

GRONINGEN – De ‘Energieke Club. Zo heet een project van de provincie Groningen, Energy Valley Topclub, Rabobank, FC Groningen en Huis voor de Sport Groningen om Groningse sportclubs te ondersteunen bij het verminderen en verduurzamen van hun energieverbruik. Het doel van het project is het verlagen van de energierekening van sportverenigingen en het stimuleren van duurzame energie. Hiermee kunnen verenigingen geld besparen en bijdragen aan de energietransitie.

Energieadvies

Met het project kunnen 300 buitensportverenigingen met een eigen accommodatie of een accommodatie in eigen beheer ondersteuning krijgen. Inmiddels doen er al 75 clubs mee. Bij verenigingen die zich aanmelden voert SportStroom, de energiecoach van sportverenigingen, een energiescan uit. Daarna krijgen de clubs een adviesrapport voor gedragsverandering, kleine maatregelen of investeringen om de accommodatie duurzamer te maken. Huis voor de Sport Groningen geeft ondersteuning bij grote investeringen, bijvoorbeeld bij de aanvraag van subsidies of het zoeken naar mogelijkheden voor financiering.

September campagnemaand

In september wordt de Energieke Club met een campagne onder de aandacht gebracht. Daarnaast zijn er op 6 en 13 september informatiebijeenkomsten voor gemeenten en sportverenigingen. Aanmelden voor de bijeenkomsten kan via de website van Huis voor de Sport Groningen.

Foto: Provincie Groningen