Staatssecretaris Vijlbrief spreekt met Groningse bestuurders over gaswinning

De nieuwe staatssecretaris voor Mijnbouw Hans Vijlbrief was op 17 en 18 januari in Groningen om te spreken met Groningse bestuurders over de afhandeling van de aardbevingsschade en het besluit om dit jaar de gaswinning te verdubbelen. Hij sprak onder meer met commissaris van de Koning René Paas en een delegatie van wethouders uit verschillende gemeenten. Ook voerde hij gesprekken met burgemeester Koen Schuiling van de gemeente Groningen en gedeputeerde Tjeerd van Dekken.

Extra geld

Eerder maakte het kabinet bekend dat er € 250 miljoen extra beschikbaar komt voor de waardevermeerderingsregeling voor huishoudens in het aardbevingsgebied. Met dit bedrag kunnen 53.000 huishoudens die binnen de doelgroep van de subsidie van € 10.000 vallen, hun huis verduurzamen. De provincie is blij dat het kabinet extra geld beschikbaar stelt.

Verdubbeling gaswinning

De provincie en gemeenten zien niets in de verdubbeling van de gaswinning en willen dat het kabinet zich houdt aan de afspraak om in het laatste gasjaar 3,9 miljard kuub te winnen en er dan definitief mee op te houden. De staatssecretaris deed hier tijdens zijn bezoek geen uitspraken over. Wel gaf hij aan dat hij de komende tijd veel in Groningen te vinden is om met bewoners en organisaties te spreken over de verbetering van de afhandeling van aardbevingsschade.

Foto: Provincie Groningen