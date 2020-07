Start bouw waddentribune met uitzicht over de Waddenzee

Bij de Hoek van de Bant, aan de Friese kant van het Lauwersmeer is op 1 juli de bouw van een waddentribune gestart. De tribune komt aan de wad-kant van de zeedijk, een unieke plek met uitzicht over Werelderfgoed Waddenzee. De aanleg van de tribune wordt meegenomen in de dijkversterking die het Wetterskip Fryslân op dit moment uitvoert.

Rondje Lauwersmeer

De Waddentribune is onderdeel van het project Rondje Lauwersmeer. De 43 kilometer wandel- en fietsroute rond het Lauwersmeer wordt verbeterd zodat bezoekers er de natuur straks nog beter kunnen beleven. De provincies, gemeenten, Staatsbosbeheer en het Waddenfonds investeren ruim € 3 miljoen in de route. In de loop van 2021 moet de route klaar zijn.

Foto: Provincie Groningen