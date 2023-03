Start informatieproces met duidingsdebat

Donderdagmiddag 16 maart zijn de lijsttrekkers bijeengeweest van de politieke partijen die op basis van de voorlopige verkiezingsuitslag in de Staten zijn verkozen.

Openbaar debat

Afgesproken is om komende woensdagochtend 22 maart bijeen te komen in de Statenzaal van het provinciehuis voor een openbaar duidingsdebat met de lijsttrekkers / beoogd fractievoorzitters en de voorlopig gekozen Statenleden, als start van het informatieproces.

Duiding geven

Doel van het debat is om duiding te geven aan de verkiezingsuitslag en met elkaar van gedachten te wisselen over de politiek inhoudelijke koers en de opdracht voor de beoogd informateur. Commissaris van de Koning René Paas zit het gesprek voor.

Openbaar

Het debat is openbaar en kan worden bijgewoond vanaf de publieke tribune of via een livestream.

Foto: Provincie Groningen