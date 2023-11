Staten stellen begroting vast

De Provinciale Staten hebben op woensdag 8 november de begroting voor 2024 vastgesteld. Het is de eerste begroting van Provinciale Staten in de huidige samenstelling. Gedeputeerde Bram Schmaal (financiën) is tevreden over het besluit.

De provincie Groningen is financieel gezond. Volgend jaar is er ruimte om 540 miljoen euro te besteden. Gedeputeerde Staten gaan hier behoedzaam mee om. Het geld gaat onder andere naar het verbeteren van de leefbaarheid en gezondheid, het landelijk gebied en de natuur, energie en bereikbaarheid. Schmaal: “Bij alles wat we doen, stellen we ons de vraag wat de Groningers eraan hebben. Onze inwoners staan echt voorop. Ik ben blij dat we deze begroting op een constructieve, plezierige manier met de Staten konden bespreken en vaststellen.”

Foto: Provincie Groningen