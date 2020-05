GRONINGEN – Op 1 juli 2021 zit er statiegeld op alle plastic flessen in Nederland. Goed nieuws vindt Natuur en Milieufederatie Groningen.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (I&W) heeft vorige week in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd er statiegeld komt op alle plastic flessen. Daarmee zet Nederland een grote stap voorwaarts in de strijd tegen de plastic vervuiling. Goed nieuws, vind ook de Statiegeldalliantie, waar de Natuur en Milieufederaties partner van zijn. Samen met 1.054 andere organisaties, bedrijven en gemeenten hebben zij zich hier de afgelopen twee jaar hard voor gemaakt.

Op koers

Nederland zit met de beslissing goed op koers om een doel van de Europese richtlijn (EU) 2019/904 over wegwerpplastics te halen: 90 procent gescheiden inzameling van plastic flessen tegen 2029. In de landen waar statiegeld is ingevoerd, daalde het aantal blikjes en plastic flessen in het zwerfvuil met 70 tot 90 procent volgens een studie in opdracht van de Nederlandse regering.

Blik op blik

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven heeft toegezegd dat er in 2022 statiegeld op blikjes komt wanneer de betrokken bedrijven er in 2021 niet in slagen om het aantal blikjes in de natuur met 70 procent te verminderen. De Statiegeldalliantie ziet liever een snellere invoering van statiegeld op blik en pleit voor een uitbreiding van statiegeld naar blikjes.

Wat gebeurt er in Vlaanderen?

Een andere vraag is wat de Vlaamse regering nu zal doen om het zwerfafval aan te pakken. De Statiegeldalliantie vindt het hoog tijd dat de Vlaamse regering het voorbeeld van Nederland volgt en statiegeld op plastic flessen en blikjes invoert.

Foto: Natuur en Milieufederatie Groningen