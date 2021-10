Steun van NPG voor vernieuwende bedrijven in de provincie

Nationaal Programma Groningen stelt ruim € 5 miljoen beschikbaar voor projecten van de gemeenten Het Hogeland en Eemsdelta en de provincie Groningen. Voor de provincie Groningen gaat het om VentureLab North, voor de begeleiding van beginnende bedrijven, en Innovatiehub Oost-Groningen, voor duurzame vernieuwende projecten. In deze projecten werken het bedrijfsleven en het onderwijs met elkaar samen.

VentureLab North

VentureLab North krijgt bijna € 1,5 miljoen subsidie voor de begeleiding van beginnende bedrijven, zogeheten ‘start-ups’. Met dit bedrag kunnen zo’n zeventig bedrijven worden begeleid. VentureLab North is een initiatief van de centra voor ondernemerschap van de Rijksuniversiteit Groningen (UGCE) en de Hanzehogeschool Groningen (Marian van Os centrum voor ondernemerschap) met ongeveer twintig partners. Sinds 2015 ondersteunt het lab start-ups en teams die in een vroeg stadium helpen bij de ontwikkeling van ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf. Daarbij gaat het veelal om ideeën voor vernieuwende bedrijven, waarbij de kennis of een team om dit idee uit te voeren nog ontbreken. Het programma gaat aan de slag met talent, ondernemerschap en innovatie. Een van de partners van VentureLab North is Innovatiehub Oost-Groningen (IHOG). VentureLab North verwacht dat vanuit IHOG ook enkele bedrijven ontstaan die kunnen instromen in het programma.

Innovatiehub Oost-Groningen

Innovatiehub Oost-Groningen (IHOG) krijgt ruim € 1 miljoen euro van NPG voor de ontwikkeling van vernieuwende, duurzame projecten. In Innovatiehub Oost-Groningen hebben de bedrijven Nedmag, Avebe, HempFlax, Zechsal, de Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool Groningen hun krachten gebundeld. Met in de regio aanwezige mensen, grondstoffen (magnesium, aardappels en hennep) en kennis worden vernieuwende en duurzame projecten ontwikkeld. Dit moet zorgen voor een belangrijke impuls voor Oost-Groningen. De bijdrage van NPG wordt gebruikt om projecten te versnellen, nader onderzoek te doen, meer studenten aan te trekken en concrete resultaten te bereiken.

Foto: Provincie Groningen