Stikstof als oplossing tegen aardbevingen in Groningen

GRONINGEN – Stikstof in de bodem injecteren kan aardbevingen in Groningen doen laten stoppen. Daarom vinden 15 experts dat dit zo snel mogelijk goed onderzocht moet worden.

De gasvelden in Groningen gaan zo snel mogelijk dicht. Veel Groningers denken dat het aantal aardbevingen daardoor zal afnemen, maar experts waarschuwen dat dit niet zo is. Het veld is in beweging. En juist in het meest kwetsbare gebied, zal de druk de komende decennia verder afnemen als gevolg van de gaswinning in het verleden. Daardoor zullen er nog veel nieuwe aardbevingen komen. Daar is wellicht een oplossing voor.

Stikstof als oplossing

Mogelijk kan dat opgelost worden door de druk te handhaven. Dat kan door stikstof te injecteren. Daarom vinden 15 experts dat dat zo snel mogelijk goed onderzocht moet worden. Er is een documentaire gemaakt over deze methode: Groningen: De Oplossing die nooit Serieus Onderzocht werd. De documentaire is afgelopen vrijdag in première gegaan in de Freaylemaborg in Slochteren en wordt komende weken vertoond in Forum in Groningen en in Hotel Spoorzicht te Loppersum (gratis toegang).

Documentaire

De documentaire is gemaakt door Peter Tetteroo en Daan Van Dulst. Van Dulst: “Onderzoek wijst uit dat we pas op 2/3 van de aardbevingen zitten. Er komen nog zware bevingen aan, misschien zelfs zwaarder dan die in Huizinge in 2012. Deze methode kan daarvoor een oplossing zijn. Maar dan moet eerst worden onderzocht of het een reële optie is. Volgens de experts die wij gesproken hebben moet dat zo snel mogelijk gebeuren.”

Foto: Ingezonden