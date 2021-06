Subsidie uit Coronafonds voor digitalisering ondernemers

De provincie Groningen stelt € 750.000 euro beschikbaar uit het Coronafonds om ondernemers te helpen hun digitale dienstverlening op te zetten, te verbeteren of verder te beveiligen. Digitalisering is een van de belangrijkste onderdelen van het economisch beleid van de provincie. De provincie heeft het Coronafonds opgezet om Groningen sterker uit de coronacrisis te laten komen. Naar verwachting wordt de regeling rond 22 juni opengesteld, via het SNN.

Kleinere ondernemers ondersteunen

De subsidie is minimaal € 1.500 en maximaal € 3.000 euro en 70 procent van de subsidiabele kosten. We hebben gekozen voor een redelijk kleine subsidie en een hoger subsidiepercentage. Daarmee hopen we een groter aantal (zo’n 300) kleinere ondernemers te kunnen helpen bij een veilige digitale dienstverlening.

Coronafonds

De subsidie voor digitalisering komt uit het Coronafonds. Dit hebben we opgezet om ondernemers, organisaties en instellingen sterker uit de coronacrisis te laten komen. Het fonds, met daarin € 11,5 miljoen euro, is gericht op de (vrijetijds-) economie, scholing en het behoud van banen.



Foto: Provincie Groningen