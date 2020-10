Subsidie voor bewerkingsmachine Heuvelman Ibis

Waterbouwbedrijf Heuvelman Ibis in Delfzijl krijgt bijna € 49.000 subsidie van de provincie om te investeren in een bewerkingsmachine. Hiermee kan het bedrijf voortaan zelf voorgeproduceerde constructiedelen maken van hout, kunststof en aluminium. Met deze uitbreiding van werkzaamheden kan het hele proces – van ontwerp tot oplevering – in eigen huis plaatsvinden. Hierdoor kan Heuvelman besparen op transportkosten en kan de kostprijs omlaag. Zo wordt de concurrentiepositie van het bedrijf versterkt. Naar verwachting komen er de komende twee jaar twee banen bij.

Minder afval en CO 2



Ook worden er vier medewerkers opgeleid om met de nieuwe machine te kunnen werken. De bewerkingsmachine kan zowel kleine als grote aantallen verwerken. Door materialen en grondstoffen efficiënt te gebruiken wordt er minder afval geproduceerd. Ook de CO 2 -uitstoot daalt doordat Heuvelman de constructieonderdelen niet meer bij andere bedrijven in Duitsland en Nederland hoeft op te halen. De verplaatsing van werkzaamheden naar Delfzijl zorgt voor meer economische activiteit en meer werkgelegenheid in de regio.

Innovatief en Duurzaam MKB

De subsidie komt uit de regeling Innovatief en Duurzaam MKB, onderdeel van Groningen@Work, het programma economie en arbeidsmarkt van de provincie Groningen. Met deze regeling stimuleert de provincie Groningen innovatie, duurzame ontwikkeling en werkgelegenheid bij het regionale bedrijfsleven.

Foto: Provincie Groningen