Subsidie voor culinaire hoogstandjes in het Waddengebied

De Stichting Waddengroep wil het gebruik van duurzame streekproducten in de restaurants in het Waddengebied bevorderen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om groente en vis. Samen met producenten van de producten en culinaire ondernemers moet er een veelzijdig aanbod van hoogstaande restaurants in het Waddengebied ontstaan, die een visitekaartje voor het gebied zijn. Ook worden er activiteiten in het gebied georganiseerd om de waddenproducten onder de aandacht te brengen, zoals wandelroutes en markten. Het aanbod van de restaurants en de activiteiten moeten bijdragen aan het toerisme en de recreatie in het Werelderfgoed Waddenzee. De provincie draagt hier ruim € 200.000 aan bij.





Foto: Provincie Groningen