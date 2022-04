Subsidie voor dichtproject met ouderen in Midden-Groningen

Dichters uit de provincie Groningen gaan bijzondere verhalen ophalen van ouderen in de gemeente Midden-Groningen en die bundelen in een boek ‘Dichter bij het Verleden’. Het project draagt bij aan het verminderen van eenzaamheid, houdt de Groningse taal en geschiedenis levend en biedt beginnende dichters de kans om ervaring op te doen.

In december 2022 is de expositie te zien in het Kielzog Theater in Hoogezand. Het project ontvangt € 5.000 subsidie uit de regeling Amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed.

Marten Douwes Teenstra

De markante Groninger Marten Douwes Teenstra krijgt een expositie in Ulrum. Teenstra (1795-1864) was landbouwkundige en schrijver en woonde lange tijd in Het Hogeland, maar staat vooral bekend om zijn strijd voor de afschaffing van slavernij. Hij werkte jarenlang in Java en Suriname, waar hij de slavernij van dichtbij meemaakte. Inwoners van Ulrum en toeristen kunnen deze zomer kennismaken met deze interessante Groninger. De expositie is vanaf 9 juli 2022 te bezichtigen. Het project ontvangt € 3.000 subsidie van de provincie.

Art Carnivale

Na twee jaar afwezigheid is er deze zomer weer een editie van Art Carnivale. Het familiefestival bij het Schildmeer in Steendam biedt drie dagen lang allerlei vormen van publieksactiviteiten, educatie en kunst. Art Carnivale levert een bijdrage aan het cultuurhistorisch imago van de regio en biedt aankomend talent een podium. Mensen met een achterstand in de samenleving krijgen de kans om tijdens het festival ervaring op te doen. De provincie draagt € 3.000 subsidie bij voor het festival, dat 22, 23 en 24 juli te bezoeken is.

Amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed

De drie projecten krijgen subsidie in de zesde aanvraagronde van de regeling Amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed. De volgende aanvraagronde sluit op 1 juni 2022. Er is nog € 324.500 budget beschikbaar. De regeling is onlangs op een aantal punten versoepeld en verduidelijkt voor projecten op het gebied van erfgoed, archeologie en de Nedersaksische taal.

