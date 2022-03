Subsidie voor expositie met unieke poppencollectie van Prinses Juliana

Zeven projecten rond amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed krijgen subsidie van de provincie. Het gaat onder meer om het Landgoed Verhildersum in Leens waar vanaf mei 2022 een expositie over de poppenverzameling van Prinses Juliana te zien is. De expositie geeft een unieke inkijk in het leven van Juliana op het paleis en haar bezoeken aan binnen- en buitenland. De provincie draagt € 2.500 bij aan de expositie.

De Juliana poppencollectie

De poppencollectie uit het leven van Juliana bestaat uit 600 exemplaren. Dit voorjaar komen 64 van die poppen naar Leens voor de expositie ‘Juliana – een leven in poppen‘. De expositie vertelt het leven van Prinses Juliana aan de hand van de poppen die zij tijdens haar leven verzameld heeft.

Regionaal tintje

De collectie bestaat uit poppen in klederdracht, uniform of beroepskleding. Museum Verhildersum voegt daar Groninger dracht en mode, kinderkleding, speelgoed en poppen uit haar eigen verzameling aan toe. Zo krijgt de expositie een regionaal tintje en wordt er een link gelegd tussen het kinderleven op het paleis en dat van kinderen en hun ouders in Noord-Groningen. De expositie is van mei tot en met augustus te zien is in het Koetshuis van museum Verhildersum.

De Zestien in Marum

Openluchtvoorstelling De Zestien in Marum ontvangt ook subsidie. Het amateurkunstproject gaat over de moord op zestien mannen tijdens de Tweede Wereldoorlog, bij buurtschap De Haar tussen Marum en Frieschepalen. Het verhaal wordt verteld vanuit Nederlands en Duits perspectief. Bij de voorstelling zijn regionale acteurs en vrijwilligers betrokken. Stichting PodiuM organiseert zes voorstellingen. De première is op 3 mei 2023, precies 80 jaar na de gebeurtenis. Het project ontvangt € 40.000 subsidie van de provincie.

Ook subsidie

Na de eerste aanvraagronde van 2022 kregen nog vijf projecten subsidie.

Stichting Podium, € 2.500 voor project Last Post (cultuurparticipatie)

Stichting WAARK, € 18.000 voor project Staait n Bisschop Veur Stad (amateurkunst)

Rederijkerskamer Iovivat, € 4.000 voor project De Moord op Roger Ackroyd (amateurkunst)

Stichting DWDW, € 40.000 voor project de Wijk De Wereld (cultuurparticipatie)

Stichting Deinum, € 12.500 voor project DeClick Makers Mob (cultuurparticipatie)

Amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed

Met de subsidieregeling Amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed moedigt de provincie cultuur- en erfgoedinstellingen aan om nieuw en vernieuwend cultuuraanbod te maken. De regeling is gericht op het stimuleren van actieve deelname aan amateurkunst. Daarnaast geeft deze subsidieregeling ruimte voor vernieuwende culturele activiteiten die zich richten op inwoners die nu niet of nauwelijks deelnemen aan kunst en cultuur. De subsidie is ook voor activiteiten gericht op erfgoed, archeologie en het gebruik van de Nedersaksische taal. De eerstvolgende aanvraagronde sluit 1 april 2022. De overige rondes dit jaar sluiten op 1 juni, 1 september en 1 november 2022.

Foto: Provincie Groningen