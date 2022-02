Subsidie voor fabriek die bietenpulp omzet in nieuwe plantaardige producten

Provincie Groningen geeft Cosun Beet Company 3 miljoen euro subsidie voor de komst van een duurzame bio-raffinage fabriek in Delfzijl. Deze innovatieve fabriek zet bietenpulp van de suikerfabriek in Vierverlaten om in nieuwe plantaardige producten. Deze producten kunnen gebruikt worden als milieuvriendelijke vervangers van kleine stukjes plastic (microplastics) in onder andere: verf, wasmiddelen, tandpasta, shampoo en make-up. Daarnaast wordt de fabriek volledig elektrisch en levert het ruim 40 banen op. De subsidie wordt toegekend vanuit de regeling Investeren in Toekomstbestendige Industrie.

Biobased producten

Cosun Beet Company heeft een lange traditie in de teelt van suikerbieten en de bijbehorende productie van suiker. Naast het ontwikkelen, produceren en verkopen van suiker worden alle onderdelen van de suikerbiet verwerkt tot producten voor voeding, energie en biobased producten. Dit zijn producten die gemaakt zijn van hernieuwbare grondstoffen. Alle componenten van de biet worden benut, waardoor er geen afval is. De bio-raffinage fabriek maakt deze biobased alternatieven van bietenpulp.

De regeling

De provincie Groningen wil de verduurzaming van de industrie en de werkgelegenheid een flinke impuls geven met de subsidieregeling Investeren in Toekomstbestendige Industrie. Deze regeling is bedoeld voor Groningse industriële bedrijven die willen investeren in onder andere groene grondstoffen, groene waterstof en circulaire economie. In 2021 is een bedrag van 10 miljoen euro beschikbaar gesteld, afkomstig uit het Nationaal Programma Groningen. De subsidie is aan te vragen via het samenwerkingsverband Noord-Nederland.

Foto: Provincie Groningen