Subsidie voor fietsinitiatieven in de provincie

Initiatieven die het fietsgebruik in de provincie Groningen stimuleren, kunnen vanaf nu subsidie krijgen via de regeling ‘Fietscommunity Groningen’. In 2023 is er € 70.000 beschikbaar.

Fotograaf: Marleen Annema

Zes thema’s

Er is subsidie is voor fietsinitiatieven ‘in de breedste zin van het woord’. Het kan bijvoorbeeld gaan om een onderzoek, proef, fietsevenement of een side-event bij een wielerwedstrijd. Het project moet plaatsvinden in de provincie Groningen en een raakvlak hebben met één van de zes thema’s: fietsveiligheid, sociaal maatschappelijk, infrastructuur, fietsinnovaties, gezondheid, vitaliteit & duurzaamheid en fietsstimulering.

Fietscommunity Groningen

Een organisatie die subsidie aan wil vragen, moet zijn aangesloten bij de Fietscommunity Groningen.

De Fietscommunity is een netwerk van overheden, onderwijsinstellingen, belangenorganisaties en zelfstandigen die samenwerkt en kennis deelt om bestaande fietsprojecten te verbinden en nieuwe fietsinitiatieven te ontwikkelen. Door de krachten te bundelen wil de community bijdragen aan nog meer fietsgebruik in de provincie en helpen om het aantal fietsongevallen terug te dringen. De provincie is initiatiefnemer van de Fietscommunity, die in januari 2023 werd opgericht.

Meer informatie

Meer informatie staat op de website van Fietscommunity Groningen. Subsidie aanvragen kan via deze pagina op de website van de provincie Groningen.

Foto: Provincie Groningen