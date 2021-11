Subsidie voor innovatieve fabriek voor afvalverwerking

Het bedrijf Virol Dry Pulp B.V. krijgt een subsidie van bijna € 600.000 van de provincie voor de bouw van een innovatieve fabriek in Winschoten. In deze fabriek wordt papierafval omgezet in zogeheten ‘dry pulp’. Dit kan gebruikt worden als grondstof voor de papierindustrie.

Veel nieuwe banen

Virol draagt bij aan de oplossing van problemen die zijn ontstaan door het Chinese importverbod voor papierafval. Daarnaast is het dry-pulpproces duurzaam en levert de fabriek veel nieuwe banen op. De verwachting is dat de fabriek in het voorjaar van 2022 volledig in bedrijf is. De subsidie komt uit de regeling Investeren in Toekomstbestendige Industrie.

Circulaire economie

Doordat de internationale markt voor papierafval wegvalt, levert Virol Dry Pulp B.V. een belangrijke bijdrage aan de circulaire economie door papier- en kartonafval, dat anders zou worden verbrand, om te zetten in nieuwe grondstof. Een deel van het natte verpulpingsproces wordt vervangen door gebruik te maken van droge vezels. Er wordt minder water en energie gebruikt en minder CO 2 uitgestoten. Dit is goed voor het milieu.

Innovatief proces

De fabriek gaat gebruik maken van nieuwe technologie met een verwerkingsinstallatie om droge papierpulp uit papierafval te produceren. Deze dry-pulptechnologie is in samenwerking met het bedrijf OBM Recycling Machinery B.V. uit Scheemda ontwikkeld. Dankzij dit proces mag de papiergrondstof weer geëxporteerd worden.

Over de regeling

Met de subsidieregeling Investeren in Toekomstbestendige Industrie willen we de verduurzaming van de industrie, het vestigingsklimaat en de werkgelegenheid een flinke impuls geven. De regeling is bedoeld voor Groningse industriële bedrijven die willen investeren in groene grondstoffen, groene waterstof, circulaire economie en elektrificatie van bedrijfsprocessen. In 2021 is een bedrag van € 10 miljoen beschikbaar, afkomstig uit het Nationaal Programma Groningen. De subsidie is aan te vragen via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland.

Foto: Provincie Groningen