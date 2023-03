Subsidie voor jong schrijftalent uit Groningen en Noordwest-Duitsland

Na een eerste editie in 2022 trekken Grasnapolsky en NOORDWOORD in 2023 opnieuw samen op in de ondersteuning van literair talent. Tijdens het festival Grasnapolsky op 12 maart presenteren jonge dichters uit Nederland en Duitsland hun werk waarin streektaal centraal staat. In juni treden ze nog een keer op voor publiek tijdens het poëziefestival Dichters in de Prinsentuin. De provincie draagt € 27.000 subsidie bij vanuit de regeling Amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed.

Het project Het grensland van stichting NOORDWOORD is een productie waarin streektaal centraal staat. Nederlandse en Duitse dichters uit het grensgebied nemen hun publiek mee in de woorden, klanken en sferen van de streektaal. In de week voorafgaand aan het festival Grasnapolsky is er een uitwisseling tussen Nederlandse en Duitse dichters waarin ze de optredens gezamenlijk voorbereiden.

Spreektaal

Behalve voor het Gronings is daarbij aandacht voor het Drents en Platduuts, beide ook streektalen die een variëteit zijn van het Nedersaksisch. Het Gronings werd bovendien in 1996 erkend als regionale taal onder het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden. NOORDWOORD en Grasnapolsky zijn organisaties die taal en cultuur van de provincie Groningen graag onder de aandacht brengen. De taaluitwisseling in dit project en de maatschappelijke erkenning van het Nedersaksisch sluiten daar goed bij aan.

Ook subsidie

De provincie verleent ook subsidie aan de volgende projecten:

Project Aanvrager Type Subsidiebedrag Cultuur en erfgoedmanifestatie 2023 Stichting Kunstvloed Ubbega Amateurkunst € 40.000 Voorbij muren zing ik Kamerkoor Con Anima Amateurkunst € 3.500 De miljoenen van Oene Stichting Spek om Spinnen openluchtspelen Cultuurparticipatie en Amateurkunst € 5.000 Impacttour Thuis heb ik nog een ansichtkaart. (Over)leven in een rampgebied Centrum Groninger Taal & Cultuur Erfgoed en Archeologie € 14.000 Bethlehem & Bethlehem Fringe Stichting Kribbe Kreaties Cultuurparticipatie en Amateurkunst € 40.000 Mercurious Stichting Museum Philips Stadskanaal Erfgoed en Archeologie € 15.000 TBS Stichting Schout bij Nacht Cultuurparticipatie € 17.800 De Wijk De Wereld Stichting DWDW Cultuurparticipatie € 40.000

Foto: Provincie Groningen