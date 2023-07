Subsidie voor ‘Makerswierde – De Koppelplaats Eemsdelta’

Na de zomervakantie start Makerswierde – De Koppelplaats Eemsdelta in Appingedam. De gemeente Eemsdelta ontwikkelt hier samen met Campus Eemsdelta Groningen een maakplek voor vernieuwende projecten en ambachtsonderwijs. De Koppelplaats biedt jongeren en ouderen de gelegenheid om hun technische talenten te ontdekken. Bedrijven doen mee met diverse projecten en de combinatie van denken en doen staat centraal. Met €747.000 subsidie van de provincie Groningen gaat De Koppelplaats voor een periode van vier jaar van start.

Oude ambachten, nieuwe technieken

In De Koppelplaats worden oude ambachten (onder andere lassen en houtbewerking), nieuwe technieken (zoals digitaal tekenen, drone-vliegen, computeranimaties, domotica) en bedrijvigheid uit de regio samengebracht. Een innovatief maakproject kan ontstaan op basis van een vraag van een bedrijf. De bouw van een foodtruck, recent afgerond als proefproject, is daar een voorbeeld van.

Leren en experimenteren

In een samenhangend programma zijn de projecten in De Koppelplaats gericht op diverse doelgroepen. Denken en doen, leren en experimenteren staan centraal. Er zijn onder andere plannen voor een groot makersfestival waar kunstenaars, hobbyisten en professionals hun passie voor ambachten doorgeven aan een publiek met alle leeftijden. Daarnaast komt er een Digital Art Factory, waar kinderen vanaf 12 jaar na schooltijd kunnen experimenteren met digitale technieken en kunst. Ook staat het bouwen van een pop-up theater en het produceren van een theatervoorstelling op het programma. En de Jonge Onderzoekers: een maakplek voor jongeren die meer willen weten van techniek en wetenschap.

Versterken van provincie

De provinciesubsidie wordt verstrekt uit het Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid en is bedoeld voor het vergroten van de economische vitaliteit van krimpgebieden. Eerder werd al een subsidie toegekend aan Tocamaheerd in Uithuizen waar vakmensen opgeleid worden bij het restaureren van het gebouw, het aanleggen van de tuinen en het exploiteren van het erfgoedlogies. En aan Makeport Mercurius in Stadskanaal voor het uitbouwen van het vakonderwijs in de maakindustrie op het voormalig Philips-terrein.

Foto: Provincie Groningen