Subsidie voor muziektheater in Hoogezand op en om het water

Amateurkunstproject Nors Staal van stichting de Watervloot krijgt bijna € 20.000,- subsidie uit de regeling Amateurkunst, Cultuurparticipatie en Erfgoed. Het theaterstuk gaat over de een staking uit 1973 van 450 werknemers op de scheepswerven in Hoogezand. De voorstelling speelt zich af op en om het water. De trots van Hoogezand staat hierbij centraal.

Samenwerking

Nors Staal is een community-project waarbij iedereen die wil kan meedoen. In het theaterstuk werken professionele acteurs, muzikanten en dansers samen met amateurs. Het decor en de kostuums worden verzorgd door vrijwilligers uit de gemeente Midden-Groningen. Daarnaast is er samenwerking met de katholieke gemeente van de Sint Willibrorduskerk waar het theaterstuk plaatsvindt.

Amateurkunst, Cultuurparticipatie en Erfgoed

Met de subsidieregeling Amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed moedigt de provincie cultuur- en erfgoedinstellingen aan om nieuw en vernieuwend cultuuraanbod te maken. De regeling is gericht op het stimuleren van actieve deelname aan amateurkunst. Daarnaast geeft deze subsidieregeling ruimte voor vernieuwende culturele activiteiten die zich richten op inwoners die nu niet of nauwelijks deelnemen aan kunst en cultuur. De subsidie is ook bedoeld voor activiteiten gericht op erfgoed, archeologie en het gebruik van de Nedersaksische taal.

Foto: Provincie Groningen