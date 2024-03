Subsidie voor muzikale vertelvoorstelling in Opwierde

Foto’s: Siese Veenstra

De subsidie komt uit de regeling Amateurkunst, Cultuurparticipatie en Erfgoed. Het initiatief is onderdeel van het festival Terug naar het begin, dat van 24 tot en met 26 mei voor de vijftiende keer plaatsvindt in kerken van het Groninger wierdenlandschap in Eemsdelta. Het is een vervolg op een project dat vorig jaar is gestart.

Je thuis voelen

Het gaat om een samenwerking tussen het festival, Mijn Thuis Mijn Verhaal van Gemeente Eemsdelta én jonge makers van de wijk Opwierde. Aanleiding is de aardbevingsproblematiek en de gevolgen hiervan, waardoor mensen in het gebied het thuisgevoel kunnen verliezen. Bijvoorbeeld doordat ze tijdelijk hun huis moeten verlaten, omdat dit wordt versterkt. Of omdat hun vertrouwde huis wordt gesloopt en het nieuwe huis nog onwennig aanvoelt. Ook kunnen door verhuizingen de onderlinge contacten deels verloren gaan. In de wijk Opwierde in Appingedam zijn veel huizen gesloopt en nieuw gebouwd.

Muzikale vertelvoorstelling door jonge makers uit de wijk

Het gaat om een zogenaamd ‘community-art’ project, waaraan een aantal jonge inwoners uit de wijk actief deelnemen. Wonend in de bewogen wijk Opwierde kijken ze om zich heen met een vraagteken. In verschillende muzikale vertelvoorstellingen delen ze tijdens het festival hun eigenzinnige kijk op onderwerpen als: Wat is thuis eigenlijk? Wat is je lievelingsplek? Hoe is het als ineens een ander huis je thuis is? En wat is er nodig om je thuis te voelen in de wereld? Dat gebeurt onder begeleiding van Hugo/Wordbites als host en performer. Ook is er muziek van Amber Jansen, via de stille disco set op de zolder van een wel heel bijzondere plek: Boerderij Hogewerf, het enige nog overgebleven oude pand in een wijk vol nieuwe woningen.

Ook subsidie

