Subsidie voor projecten in streektalen en het Fries

Hiphoppende Achterhoekers, een bordspel in het Fries en het Nedersaksisch, en een nieuwe taal die democratisch tot stand komt. Dat zijn projecten die subsidie krijgen voor hun bijdrage aan de meertaligheid in de regio. De projecten zijn vooral gericht op streek- en minderheidstalen, zoals het Nedersaksisch. Vijf cultuurinstellingen in Groningen, Drenthe, Friesland, Gelderland en Overijssel krijgen in totaal € 270.000 subsidie uit de Proeftuin Meertaligheid.

De subsidie gaat naar de volgende cultuurinstellingen:

Wordspoken

De hiphopformatie Wordspoken bestaat uit hiphopartiesten uit de noordelijke provincies en Gelderland en Overijssel. In hun show combineren ze het Fries, Nedersaksisch en stadsdialect op een speelse en vindingrijke manier met hedendaags taalgebruik. De stichting Popfabryk krijgt een bijdrage van € 70.000.

De hiphopformatie Wordspoken bestaat uit hiphopartiesten uit de noordelijke provincies en Gelderland en Overijssel. In hun show combineren ze het Fries, Nedersaksisch en stadsdialect op een speelse en vindingrijke manier met hedendaags taalgebruik. De stichting Popfabryk krijgt een bijdrage van € 70.000. Skik boartsje

De Kunstenmakers ontwikkelt een bordspel om kennis te maken met de diversiteit aan taal en cultuur in Nederland. Het bordspel Skik boartsje gaat over het Nederlands, Nedersaksisch (alle grote en bekende dialecten en streektalen), Fries, straattaal en gebarentaal. De Kunstenmakers ontvangt € 70.000 subsidie.

De Kunstenmakers ontwikkelt een bordspel om kennis te maken met de diversiteit aan taal en cultuur in Nederland. Het bordspel Skik boartsje gaat over het Nederlands, Nedersaksisch (alle grote en bekende dialecten en streektalen), Fries, straattaal en gebarentaal. De Kunstenmakers ontvangt € 70.000 subsidie. Pidgin X

Pidgin X is een idee van productiehuis Explore the North en kunstenaar Ahilan Ratnamohan. Ze werken aan het ontwikkelen van een tweede, democratisch gevormde taal binnen een stad of dorp in Noord-Nederland. Eerst gaat een proef draaien in Leeuwarden, daarna wordt Pidgin X uitgezet in de provincie Groningen. Stichting Explore the North krijgt € 50.000 om het concept verder te ontwikkelen.

Pidgin X is een idee van productiehuis Explore the North en kunstenaar Ahilan Ratnamohan. Ze werken aan het ontwikkelen van een tweede, democratisch gevormde taal binnen een stad of dorp in Noord-Nederland. Eerst gaat een proef draaien in Leeuwarden, daarna wordt Pidgin X uitgezet in de provincie Groningen. Stichting Explore the North krijgt € 50.000 om het concept verder te ontwikkelen. De Kraak

Productiehuis Spinbarg krijgt € 50.000 voor het maken van een voorstelling met animatie, beeldende kunst, muziek. De voorstelling moet mensen bewust maken van de landschappelijke en (cultuur-) historische waarde van de eigen leefomgeving. De voorstelling gaat op tournee door het Noorden en oosten van Nederland, Noord-Duitsland en mogelijk Denemarken.

Productiehuis Spinbarg krijgt € 50.000 voor het maken van een voorstelling met animatie, beeldende kunst, muziek. De voorstelling moet mensen bewust maken van de landschappelijke en (cultuur-) historische waarde van de eigen leefomgeving. De voorstelling gaat op tournee door het Noorden en oosten van Nederland, Noord-Duitsland en mogelijk Denemarken. Once upon a time in the North

Het Frysk Harmony Orkest krijgt een subsidie van € 30.000 voor het organiseren van projectdagen met actieve workshops, entertainment en muziektheater. Er zijn drie voorstellingen, waaronder in Groningen. Een zangkoor vertelt de verhalen in de streektaal.

Proeftuin Meertaligheid

De Proeftuin Meertaligheid is een initiatief van We the North in samenwerking met de provincies Gelderland en Overijssel en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De Proeftuin Meertaligheid heeft als doel om de inwoners en bezoekers van de vijf deelnemende provincies via prikkelende culturele projecten op een laagdrempelige wijze in aanraking te laten komen met de diversiteit aan meertaligheid in de regio. Het vierjarige cultuurprogramma We the North is een initiatief van de drie noordelijke provincies en de gemeenten Assen, Leeuwarden, Groningen en Emmen.

Foto: Provincie Groningen