Subsidie voor reeks kinderconcerten over klassieke muziek

In het voorjaar van 2023 organiseren vier klassieke muzikanten een reeks concerten op kinderdagverblijven en basisscholen in Groningen. Met de concerten op locatie willen de musici jonge kinderen op een speelse manier kennis laten maken met klassieke muziek. De provincie draagt € 10.000 subsidie bij aan de concertreeks.

De muzikanten geven twaalf interactieve voorstellingen van ongeveer 30 minuten voor kinderen van 2 tot en met 8 jaar. Ze spelen op locaties met een kinderopvang of basisschool in de stad Groningen.

Don Quichot

De muziek is een vertaling van het boek Don Quichot (1605) van Miguel de Cervantes, een van de eerste geschreven romans in een moderne Europese taal. Het verhaal leent zich goed om te vertellen op een manier die aansluit op de belevingswereld van kinderen. Het vertelt de komische reisavonturen van een oude edelman die denkt dat hij een dolende ridder is. Deze hoofdpersoon, Don Quichot, is het stereotype van de idealist, een dwaze held die zich met zijn goede bedoelingen maar onpraktische daden min of meer belachelijk maakt.

Muzikanten

Het strijkorkest bestaat uit vier jonge klassiek geschoolde musici die studeerden aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen. Luca Altdorfer (1990) is een Hongaarse altvioliste en initiatiefnemer van het project. Ze speelt altviool en neemt tijdens de kinderconcerten de rol van de verteller op zich. Teodora Nedyalkova uit Bulgarije speelt cello, Xenia Gogu (Moldavië) en Eline de Vries spelen viool. Het project komt voort uit de wens om nieuwe manieren van klassieke muziek te maken en uit te vinden tot iets dat origineel, uitdagend en uitnodigend is.

Ook subsidie

Nog drie klassieke muziekprojecten ontvangen deze ronde subsidie van de provincie.

Classical Infusion, € 7.500

Trio Anahita Malakouti, € 10.000

Trombone for climate change, € 5.000

Vernieuwing klassieke muziek

De provincie wil vernieuwing in de Groningse klassieke muzieksector aanmoedigen. De regeling is gericht op het breder toegankelijk maken van klassieke muziek in combinatie met aandacht voor bijzonder en/of nieuw repertoire. Er wordt ruimte geboden om te experimenteren en het combineren van verschillende kunstdisciplines. Instellingen en zelfstandige makers in de Groningse, klassieke muzieksector kunnen subsidie aanvragen. De volgende aanvraagronde sluit op 1 maart 2023. Kijk voor meer informatie op deze pagina.

Foto: Provincie Groningen