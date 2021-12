Subsidie voor samenwerkende organisaties die mensen aan werk helpen

Bedrijven en organisaties die samenwerken aan innovatieve ideeën om mensen aan werk te helpen kunnen subsidie krijgen van de provincie. Hiervoor is € 1 miljoen beschikbaar. Dit zogeheten Verbindingsfonds is samen met het Nationaal Programma Groningen opgezet om samenwerking te stimuleren. Hierdoor kunnen zoveel mogelijk mensen mee blijven doen op de arbeidsmarkt.

Een leven lang ontwikkelen

We willen mensen stimuleren om zich hun hele leven te blijven ontwikkelen. Het Verbindingsfonds is beschikbaar voor elke organisatie met vernieuwende plannen om hieraan bij te dragen. Voorwaarde is dat ze hierbij samenwerken met een organisatie van een ander werkterrein. Bijvoorbeeld organisaties die ideeën hebben over hoe ze samen met bedrijven jongeren aan werk kunnen helpen.

Aanvragen

Het Verbindingsfonds is van 3 januari 2021 tot en met 3 februari 2022 beschikbaar. Daarna komt nog een tweede aanvraagronde. Per periode komen de vijf beste plannen in aanmerking voor subsidie. Aanvragen kan op de website van de provincie Groningen vanaf 15 december.

Foto: Provincie Groningen