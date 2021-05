Subsidie voor toekomstige koks

De Culinaire Vakschool krijgt € 40.000 subsidie voor de opleiding tot assistent-kok. Door de coronapandemie hebben zich voor deze opleiding veel minder leerlingen aangemeld dan in de voorgaande jaren. Tegelijkertijd is ook de maximale groepsgrootte aangepast van 13 naar 10 deelnemers om te kunnen voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. Met de subsidie kunnen vier groepen deelnemers van de Culinaire Vakschool hun noodzakelijke werkzaamheden uitvoeren om te kunnen afstuderen.

Betaalde baan

De Culinaire Vakschool is een sociale onderneming. Vooral leerlingen die vroegtijdig van school zijn gegaan of werkzoekenden leren hier in korte tijd het vak van kok en gaan daarna aan de slag in restaurants in de provincie. Jaarlijks worden er gemiddeld veertig deelnemers opgeleid tot assistent-kok. Een groot deel van hen vindt daarna een betaalde baan. Meer dan 60 procent van alle deelnemers vindt werk in de horeca. Ook gaan schoolverlaters weer terug naar school of beginnen met een vervolgopleiding. Voor de coronacrisis was er veel vraag naar horecapersoneel en de verwachting is dat die vraag hierna alleen nog maar toeneemt.

Foto: Provincie Groningen