Subsidie voor vestiging van ‘groene’ raffinaderij 

De economie van Groningen wordt in rap tempo groener en duurzamer. In Farmsum realiseert de Verborg Group een nieuw productiebedrijf dat plantaardige oliën en vetten gaat raffineren op industriële schaal. De provincie kent hieraan een subsidie toe van € 2,4 miljoen.

Bio-grondstoffen

De Verborg Group is een initiatief van Borgesius Group waarbij intensief zal worden samengewerkt met Contitank. De Borgesius Group heeft jarenlange ervaring en expertise opgebouwd op het gebied van plantaardige oliën en bijproducten. Contitank is gespecialiseerd in de opslag en logistieke dienstverlening van bio-grondstoffen.

Zuiver

De Verborg Group is een nieuw productiebedrijf voor de raffinage en bewerking van ruwe bio-grondstoffen tot zuivere plantaardige oliën en vetten. In de transformatie naar een post-fossiele economie is een belangrijke rol weggelegd voor natuurlijke bio grondstoffen tot bruikbare bouwstenen voor agro-, voedings- en technische toepassingen. De fabriek, waar in aanvang 24 mensen komen te werken, krijgt een productiecapaciteit van 600 ton per dag en wil begin 2024 volledig operationeel zijn. De bio-raffinaderij wordt gevestigd op de locatie van Contitank in de voormalige, buiten gebruik gestelde, Nedalco-fabriek. De beschikbaarheid van een geldende vergunning op deze fabriek, het innovatieklimaat, en de toegang tot de zeehaven, zijn doorslaggevende vestigingsfactoren voor de onderneming.

Magneet

De totale investering bedraagt ca. € 35 miljoen. Hiervan komt een bedrag van € 12 miljoen voor subsidie in aanmerking. De provinciale bijdrage komt uit de Subsidieregeling Investeren in Toekomstbestendige Industrie Groningen en wordt beschikbaar gesteld door het SNN.

Aantrekkend effect

Gedeputeerde IJzebrand Rijzebol is blij met de vestiging van het bedrijf. “De toepassing van bio-grondstoffen in de industrie is een ontwikkeling die in de Eemsmond een vlucht maakt. Wij doen er alles aan om deze ontwikkeling te stimuleren. De start van deze duurzame raffinaderij is opnieuw een grote stap, Misschien nog belangrijker is dat de groene trend in onze sterke chemische sector hiermee opnieuw een impuls krijgt. Ik verwacht een aantrekkend effect van de raffinaderij op andere, ook buitenlandse, bedrijven.”

Foto: Provincie Groningen