Subsidie voor vijf evenementen in de provincie

Een festival waar je kunt ontdekken wat er te doen is aan de Groninger Waddenkust. En Stichting ‘Terug naar het Begin‘ die samen met lokale ondernemers complete arrangementen, routes en expedities ontwikkelt. Het zijn twee van de vijf evenementen die subsidie ontvangen uit de eerste ronde van de regeling Evenementen en arrangementen.

(foto: Melissa van Koldam)

Festival BorgSfeer

BorgSfeer is een kleinschalig festival in Borgsweer in de gemeente Eemsdelta. Borgsweer ligt in het waddengebied, vlak aan de dijk van de Eems tussen Delfzijl en Termunterzijl en daarom is het thema van het festival ‘het Wad’. Bij het eendaagse festival zijn ongeveer 70 vrijwilligers uit Borgsweer en omliggende dorpen betrokken. Dit jaar hoopt de organisatie weer een volwaardig festival te organiseren.

All inclusive in Appingedam

Het evenement ‘Terug naar het Begin’ bestaat al meer dan tien jaar en neemt bezoekers elk jaar mee op ontdekkingstocht door het Groninger landschap met optredens op bijzondere locaties. Nieuw dit jaar is de uitbreiding van de samenwerking met lokale partners en toeristische ondernemers in de gemeente Eemsdelta. Zo kunnen bezoekers kiezen voor een compleet arrangement, dat bestaat uit drie overnachtingen met fietshuur, ontbijt en een festivalticket. Dat maakt het voor bezoekers aantrekkelijker om langer te blijven en vaker terug te komen in onze provincie.

Ook subsidie

In de eerste aanvraagronde van 2022 ontvingen vijf evenementen en/of arrangementen subsidie:

• Festival Borgsfeer, € 5000

• Cultuurmarkt Westerkwartier, € 12.500

• Groninger Grachtenconcert, € 15.000

• Toeristische activiteiten en aanvullende arrangementen bij festival Terug naar het Begin, € 10.000

• Project de (digitale) binnenstad aanvullend op ESNS 2022, € 15.000

Evenementen en Arrangementen

De regeling Evenementen en Arrangementen is geopend in november 2021. Met dit budget willen we het bestaande evenementenaanbod behouden en nieuwe, typisch Groningse evenementen en arrangementen ontwikkelen. Zo kunnen bezoekers nog beter in contact komen met de bijzondere kanten van onze provincie.

Subsidie aanvragen

Organisatoren van evenementen kunnen in maart opnieuw een subsidieaanvraag doen. De voorwaarden en het aanvraagformulier staan op deze pagina. Voor evenementen is € 92.200 beschikbaar, voor toeristische activiteiten of arrangementen aanvullend op een evenement € 50.000.

Foto: Provincie Groningen