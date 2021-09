Subsidieregeling voor nieuwe groene chemie in Eemsdelta

Middelgrote en kleine industriële bedrijven die projecten willen uitvoeren in de gemeente Eemsdelta om groene chemie te ontwikkelen kunnen vanaf 29 september gebruikmaken van de subsidieregeling Demonstraties in Chemport Europe. De subsidie is bedoeld voor onderzoekskosten, personeel, materiaal en apparatuur tijdens het project. Bedrijven die willen opschalen naar pre-productieschaal kunnen ook gebruikmaken van de regeling. Dit is de fase na de productie van het prototype, ook wel bekend als de demonstratiefase.

Coronafonds

Vanuit het Coronafonds is voor de subsidieregeling € 300.000 beschikbaar. De provincie Groningen heeft het Coronafonds opgericht om bedrijven en organisaties sterker uit de coronacrisis te laten komen.

Vergroenen chemie

In het chemiecluster van Eemsdelta vinden veel vernieuwingen plaats om chemische producten en processen duurzamer te maken. Als provincie vinden we het belangrijk dit te ondersteunen en te stimuleren. Met deze subsidie hebben meer middelgrote en kleine bedrijven de mogelijkheid om te experimenteren en een onderzoeks- en ontwikkelingsproject uit te voeren. Zo werken we samen aan de toekomst van een groene industrie.



Foto: Provincie Groningen