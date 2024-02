Succesvolle LEADER-projecten in Oost-Groningen

Woensdag bracht Henk Emmens (gedeputeerde economie, landbouw en natuur) een bezoek aan 3 verschillende LEADER-projecten in Oost-Groningen, gericht op het versterken van samenwerking en ontwikkeling in minder verstedelijkte gebieden. Als onderdeel van een Europees subsidieprogramma is Oost-Groningen al meer dan 25 jaar aangemerkt als LEADER-gebied binnen de provincie.

LEADER heeft als doel de leefbaarheid en economie op het platteland te verbeteren, wat wordt bereikt door diverse projecten, zoals het Arboretumdorp en de transformatie van een koekjesfabriek naar een gezondheidscentrum. Deze projecten waren ook onderdeel van het bezoek van Henk Emmens.

Van schuur naar showroom

Als eerste stond een bezoek aan Old Ambt Meubelen op het programma. Een succesverhaal van twee vrienden die in 2013 begonnen met het maken van op maat gemaakte meubels in een schuur en nu een bedrijfspand met showroom van 2800 m2 in Oude Pekela hebben. Met ondersteuning van de LEADER-subsidie hebben ze de bouw van hun pand kunnen afmaken en benodigde machines kunnen aanschaffen. Het bedrijf heeft momenteel 12 medewerkers en kan jaarlijks 8 tot 10 stagiaires begeleiden.

Een groen initatief

Daarna bezocht Henk Emmens het Arboretumdorp in Blijham. De dorpsraad had het idee om het dorp te laten groeien tot een openbaar arboretum vanwege de overvloed aan groen en schone lucht. Met de LEADER-subsidie hebben ze dit gerealiseerd door verschillende bomensoorten bij elkaar te planten en een wandelroute aan te leggen. De arboretum levert een grote bijdrage aan de biodiversiteit en heeft een remmende werking op de klimaatveranderingen.

Transformatie van de koekjesfabriek

Het laatste project was het nieuwe gezondheidscentrum in Wedde. De huisartsenpraktijk in Wedde heeft in 2022, samen met een ondernemer, de oude koekjesfabriek gekocht. Beneden werd het pand omgebouwd tot een gezondheidscentrum, waarin naast de huisartsenpraktijk, ook de buurtzorg en een fysiotherapeut een ruimte hebben. Op de verdiepingen boven het centrum worden vier koopappartementen gebouwd. Met de subsidie werd het mogelijk om het gezondheidscentrum te realiseren.

Heeft u ook een projectidee? Neem dan gerust contact op met één van de LEADER-adviseurs, zie hiervoor de website www.leaderoostgroningen.nl

Foto: Provincie Groningen