Houdt u zich als schoolbestuurder, -directeur of gemeenteambtenaar bezig met de verduurzaming van uw schoolgebouw(en) in de provincie Groningen? En wilt u meer weten over energiebesparing, financiering en leren van praktijkvoorbeelden? Kom dan op 5 oktober 2023 naar het symposium Scholen van de Toekomst van de provincie Groningen.

Het symposium vindt plaats op het provinciehuis van Groningen van 19:15 tot 21:30 uur. U kunt vanaf 19:00 uur binnenlopen. Na afloop is er tijd om na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.

Het symposium start plenair, met een welkomstwoord en een toelichting op het programma.

Vervolgens zijn er enkele kennissessies over verschillende thema’s. Klik hier om te lezen wat er in de sessies aan bod komt. Natuurlijk is er voldoende ruimte om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. U kunt zich voor twee kennissessies aanmelden.

Programma

19.00 uur Inloop 19.15 uur Plenaire opening in de Statenzaal 19.30 uur Start kennissessies 19.35 – 20.15 uur Kennissessie 1 20.00 – 21.00 uur Kennissessie 2 21:00 uur Terugkoppeling kennissessies en afsluiting. Na afloop naparaten met een borrel

Vragen

Heeft u vragen over het symposium? Dan kunt u contact opnemen met Simeon Naaijer (06 – 50 04 06 84) of Gijs Thedinga (06-21 22 65 01).

Aanmelden

Graag horen wij of u aanwezig bent op 5 oktober 2023. U kunt zich tot vrijdag 29 september voor het symposium en twee kennissessies aanmelden, via deze link. Wij hopen u op 5 oktober te verwelkomen!

