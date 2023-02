Te gast bij Statenlid Jesper Bergsma (CDA Groningen)

PROVINCIE – Wil jij een keer van dichtbij meemaken hoe Provinciale Staten van Groningen debatteren over zaken die spelen in de provincie? Dan kun je je aanmelden als Gast van de Staten voor de Statenvergadering van 22 februari. Statenlid Jesper Bergsma van het CDA is dan de gastheer.

Programma

Op 22 februari start het programma om 09.00 uur en heet Jesper Bergsma de bezoekers welkom in het Atrium van het provinciehuis. Hij vertelt dan hoe een Statenvergadering verloopt en waar de Staten die dag over besluiten. Zo krijgen bezoekers een indruk van het werk van een Statenlid. Vanaf 09.30 uur volgen ze de vergadering vanaf de publieke tribune met aansluitend een rondleiding door het provinciehuis. Rond 12.30 uur wordt het programma afgesloten en is er een lunch met alle Statenleden.

Aanmelden

Aanmelden voor Gast van de Staten kan via de website van de provincie Groningen of via (050) 316 44 58. Per vergadering is plaats voor 20 gasten.

Foto: Provincie Groningen