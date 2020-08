TenneT bouwt nieuw hoogspanningsstation op bedrijvenpark Zuid Groningen bij Ter Apelkanaal

Hoogspanningsnetbeheerder TenneT bouwt een nieuw hoogspanningsstation op het bedrijventerrein Zuid Groningen langs de N366 bij Ter Apelkanaal. TenneT werkt samen met regionaal netbeheerder Enexis Netbeheer aan het versterken van het hoogspanningsnet in Noordoost Nederland voor de energietransitie. Om de toekomstige vraag naar energie aan te kunnen, worden drie nieuwe 380 kV-hoogspanningsstations gebouwd, twee in Drenthe en één in Groningen. De nieuwe stations moeten in 2025 in gebruik genomen worden. De provincie Groningen is blij met het nieuwe hoogspanningsstation bij Ter Apelkanaal. Het biedt kansen voor duurzame energie en bedrijvigheid.

Plannen

Voor het nieuwe hoogspanningsstation moet het bestemmingsplan aangepast worden. De

gemeenten Westerwolde en Stadskanaal werken hieraan mee. TenneT gaat de plannen de komende tijd verder uitwerken. Er wordt onder meer bekeken hoe het station aangesloten kan worden op de bestaande hoogspanningsleidingen. Dit najaar organiseert TenneT samen met Enexis Netbeheer en de gemeente een informatiebijeenkomst over de plannen.

Netversterking

In oktober 2019 besloot TenneT om ruim € 200 miljoen te investeren in nieuwe hoogspanningsstations in Noordoost-Nederland. Doordat er steeds meer zonneparken komen, wordt er steeds meer duurzame elektriciteit opgewekt. De verwachting is dat die vraag naar elektriciteit de komende jaren nog verder toeneemt. Daarom zijn er meer hoogspanningsstations nodig. Het afgelopen jaar hebben TenneT en Enexis Netbeheer met de provincies Groningen en Drenthe en verschillende gemeenten onderzocht waar de stations het beste kunnen komen. Het hoogspanningsstation op het bedrijvenpark Zuid Groningen en de andere twee stations liggen dicht in de buurt van bestaande hoogspanningsverbindingen. De nieuwe hoogspanningsstations worden stroomknooppunten waarmee het landelijk elektriciteitsnet wordt aangesloten op het regionale en lokale elektriciteitsnet. Zo kan elektriciteit beter afgevoerd worden van het landelijk netwerk naar het onderliggend netwerk.

Vergroten transportcapaciteit

Naast de bouw van nieuwe hoogspanningsstations werken TenneT en Enexis ook aan het vergroten van de transportcapaciteit van elektriciteit. TenneT breidt bestaande hoogspanningsstations uit, zoals in Meeden, Vierverlaten (bij Groningen), Delfzijl en Assen. In de Eemshaven is onlangs al een nieuw station in gebruik genomen.

Foto: Provincie Groningen