TenneT opent nieuw hoogspanningsstation in Eemshaven

Netbeheerder TenneT heeft woensdag 2 september in de Eemshaven een nieuw hoogspanningsstation in gebruik genomen. Dit 110 kV-station is het eerste dat geheel gebouwd is voor wind- en zonne-energie, opgewekt in de Eemshaven. De opening werd verricht door gedeputeerde Nienke Homan.

Meer duurzame energie

Het station is gebouwd als onderdeel van de netversterking voor het groeiende aanbod duurzaam opgewekte energie in de Eemshaven. Verder heeft TenneT vanaf het nieuwe hoogspanningsstation een negen kilometer lange ondergrondse kabelverbinding aangelegd en is de capaciteit van het bestaande hoogspanningsstation Eemshaven Robbenplaat met 740 megawatt uitgebreid.

Insecten

Bij het nieuwe hoogspanningsstation is ook een leefgebied voor insecten gecreëerd. Er is een insectenhotel geplaatst en een deel van het terrein en een strook bovenop de ondergrondse kabelverbinding, in totaal 25.000 vierkante meter, is ingezaaid met een mengsel van streekeigen wilde bloemen, bedoeld voor bijen en andere insecten.

Eemshaven als energiehaven

De afgelopen jaren is de rol van de Eemshaven als energiehaven voor Groningen en Nederland belangrijker geworden, met energiecentrales, duurzame energieopwekking, aansluitingen van windparken op zee, verbindingen met de rest van Nederland en zeekabelverbindingen met Noorwegen en Denemarken. Van alle elektriciteit die in of via de Eemshaven haar weg vindt naar afnemers (8000 megawatt), is nu de helft niet meer afkomstig van fossiele bronnen als kolen en gas. Deze duurzame ontwikkeling gaat door met de aanleg van meer wind- en zonneparken op zee en op land.

Meer capaciteit

TenneT en Enexis Netbeheer zijn in Noord-Nederland volop bezig de transportcapaciteit te vergroten. Dat is nodig vanwege het groeiende aanbod van duurzaam opgewekte energie. Zo bouwt TenneT ook een 380 kV-verbinding tussen hoogspanningsstation Eemshaven (Oudeschip) en hoogspanningsstation Vierverlaten bij Groningen, en breidt het hoogspanningsstation Vierverlaten uit. Deze nieuwe 380 kV ‘stroomsnelweg’ vervangt de bestaande 220 kV-verbinding.

Foto: Provincie Groningen