Theaterfestival Waterbei sluit af in Blauwestad met muziek en dans

Het straattheaterfestival Waterbei wordt dit jaar afgesloten in Blauwestad. De laatste voorstelling is zaterdag 27 augustus om 21.30 uur op het terrein bij De Wilgenborg. Het gaat om een act van Theater Tol uit Antwerpen, een gerenommeerd theatergezelschap dat wereldwijd optreedt. De Vlaamse theatermakers komen naar Blauwestad met de voorstelling ‘Pedaleando hacia el cielo’ (fietsen naar de hemel). In deze openluchtvoorstelling wordt het publiek ondergedompeld in een wereld vol dans, muziek, film en acrobatie, op grote hoogte. De voorstelling wordt mogelijk gemaakt dankzij steun van de provincie Groningen en gemeente Oldambt.

Nieuwe evenementen

De provincie maakte onlangs bekend te stoppen met Pura Vira. Door de hoge kosten was de financiering van dit gratis evenement niet meer haalbaar. De stuurgroep Blauwestad zoekt uit of er volgende zomerperiode andere kleinschalige evenementen kunnen plaatsvinden in Blauwestad. Het gaat om voorstellingen en optredens die bij of op het water plaatsvinden. Bijvoorbeeld rondom muziek en andere vormen van kunst en cultuur. In de loop van dit jaar wordt hierover meer bekendgemaakt.

Foto: Provincie Groningen